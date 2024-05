Super Hi International Holding Ltd. est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société exploite des restaurants, des services de livraison, des ventes de condiments et d'ingrédients alimentaires sur les marchés étrangers, en dehors de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan. La société exploite des restaurants de hot pot Haidilao sur le marché international. Elle exploite environ 111 restaurants dans 11 pays d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Océanie. L'entreprise propose la soupe hotpot de porc Hakata de style japonais au Japon, la soupe hotpot de crevettes au curry en Malaisie, la soupe hotpot de citrouille crémeuse en Australie, la soupe hotpot de poulet en Indonésie et la soupe hotpot du nord-est de style thaïlandais en Thaïlande. Parmi les autres mets, citons les œufs de caille enveloppés dans de fines feuilles de caillé de soja en Indonésie, les boulettes de fromage fondu et la peau de porc braisée en Thaïlande, ainsi que les pommes de terre râpées en cascade, les tripes de bœuf et la langue de bœuf au poivre de rotin en Corée.

Secteur Restaurants et bars