Super League Enterprise, Inc, anciennement Super League Gaming, Inc, est un éditeur intégré et un créateur de jeux et d'expériences sur les plateformes numériques immersives. Les solutions de l'entreprise offrent un accès incomparable aux publics qui se rassemblent dans des espaces numériques immersifs pour socialiser, jouer, explorer, collaborer, faire des achats, apprendre et créer. Elle est un partenaire d'activation de bout en bout pour des dizaines de marques mondiales. La société offre une gamme complète de capacités de développement, de distribution, de monétisation et d'optimisation conçues pour engager les utilisateurs à travers des programmes dynamiques et énergisés. Elle accélère le succès de la propriété intellectuelle et de l'audience dans le secteur en pleine croissance de l'industrie des médias.

Secteur Internet