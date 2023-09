Super League Gaming, Inc. est un éditeur de jeux, d'outils de monétisation et de canaux de contenu sur des plateformes de jeu métaverses qui aident les développeurs, stimulent les joueurs et divertissent les fans. Les solutions de la société permettent d'accéder à un public composé de joueurs dans les environnements métavers globaux, de fans d'influenceurs de jeux et de spectateurs de contenu de jeu sur les médias sociaux et les plateformes vidéo numériques. La plateforme de la société comprend l'accès à des communautés de jeu, une plateforme de publicité métavers, un réseau de chaînes et d'émissions originales sur Instagram, TikTok, Snap, YouTube et Twitch, des outils de production de flux en direct basés sur le cloud et une série de tournois d'esports sur invitation. Les propriétés numériques de l'entreprise comprennent Minehut, Mineville et Pixel Paradise, Super League Arcade et ABX, et Framerate. Les propriétés de l'entreprise offrent aux marques et aux annonceurs la possibilité d'obtenir des informations et des résultats marketing auprès des joueurs de tous âges.

Secteur Internet