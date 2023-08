Super League Gaming, Inc. est une communauté de joueurs et une plateforme de contenu. La plateforme de la société offre des expériences de jeu vidéo compétitives, du divertissement esports et des connexions sociales. La société offre aux joueurs la possibilité de créer des expériences de jeu qu'ils peuvent partager avec leurs amis, de regarder des diffusions en direct et des moments forts du jeu sur des canaux numériques et sociaux, et de participer à des événements et des défis conçus pour célébrer les victoires et les réussites à différents niveaux de compétence. Les propriétés et les offres de la société comprennent Minehut, Framerate, SLG.TV, Virtualis Studios et City Clubs. Minehut attire des joueurs et des créateurs plus jeunes pour créer leurs propres mondes Minecraft ; Framerate est l'un des réseaux vidéo sociaux en pleine croissance dans le domaine du jeu, avec plusieurs chaînes sur Instagram, Facebook et Tik Tok, ainsi que des séries de contenu original sur InstagramTV et FacebookWatch ; SLG.TV se concentre sur la diversité des joueurs et des créateurs de tous les genres, âges et niveaux de compétence.

Secteur Internet