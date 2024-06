Super Micro Computer, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de serveurs et de stockage haute performance, basés sur une architecture innovante, modulaire et ouverte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - serveurs et systèmes de stockage de données (92,2%) : plateformes de calcul accéléré composées d'une combinaison de serveurs et de systèmes de stockage, destinés aux centres de données, au Cloud Computing, à l'informatique d'entreprise, à l'Hadoop/Big Data, au calcul haute performance, à l'Intelligence artificielle, aux technologies 5G/IdO/Edge et aux systèmes embarqués. Le groupe propose également des solutions logicielles de gestion et de sécurité des serveurs, ainsi que des prestations de services professionnels ; - sous-systèmes de serveurs modulaires et accessoires (7,8%) : cartes de serveurs, boîtiers, processeurs, cartes mères, blocs d'alimentation, adapteurs, switches, systèmes de réseautage, câbles, systèmes de ventilation, etc. A fin juin 2023, le groupe dispose de 3 sites de production implantés aux Etats-Unis, aux Pays Bas et à Taïwan. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (67,9%), Asie (14,7%), Europe (14,1%) et autres (3,3%).

