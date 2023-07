Super Sales India Limited est une société basée en Inde. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Agence, Textiles et Ingénierie. Ses secteurs géographiques comprennent l'Inde et l'extérieur de l'Inde. Le segment textile de la société propose la marque VAAMAA et fournit environ 90 000 broches à anneaux. Ses produits comprennent des fils de tissage, des fils de tricotage, des fils de bonneterie, des fils doublés, des fils filés à cœur, des fils de bouclage normal/de bouclage par injection/de bouclage multiple/de bouclage multiple et des fils industriels. Elle fabrique une gamme complète d'engrenages, de boîtes de vitesses et de modèles de motoréducteurs, tels que des engrenages hélicoïdaux à arbre en ligne, des engrenages hélicoïdaux à arbre parallèle, des engrenages hélicoïdaux à arbre perpendiculaire et des boîtes d'engrenages à vis sans fin. Les produits du segment ingénierie comprennent des engrenages droits, des engrenages hélicoïdaux, des engrenages coniques et d'autres. Son agence est située à Pappanaickenpalayam, Coimbatore. Son secteur textile est situé à Ayyampalayam, Pollachi et Othakkalmandapam, Coimbatore. Son secteur de l'ingénierie est situé à Thekkampatti, Mettupalayam.

Secteur Textiles et Cuirs