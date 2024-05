Super Spinning Mills Limited fabrique et vend du coton, du fil de coton et des produits connexes. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Le textile et les services de location. La société fabrique et exporte du fil de coton peigné pour le tricotage et le tissage. Elle fabrique une gamme de fils de coton, notamment des fils à anneaux (Ne) - 34/1 à 120/1, des fils compacts (Ne) - 34/1 à 120/1, des fils compacts Elitwist (Ne) - 40/2 à 200/2, des fils doublés TFO (Ne) - 40/2 à 120/2, des fils gazés (Ne) - 40/2 à 120/2, 6s à 12s et des fils TFO de 6/2, 10/2, des fils de coton BCI (Ne) et des fils de coton biologique - 30s à 100s. Elle fabrique une gamme de fils spécialisés, tels que le fil Modal / Micro Modal / Fil Tencel / Fil Micro Tencel (Ne) - 30s à 100s et les fils de coton mélangés avec Modal / Micro Modal / Tencel / Micro Tencel. L'entreprise fabrique également du fil de coton gris, gazé, mercerisé et teint. L'entreprise possède une unité de production dans l'Andhra Pradesh.

Secteur Textiles et Cuirs