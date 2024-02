Super Tannery Limited est une entreprise de tannerie de cuir de buffle basée en Inde. L'activité principale de la société est la fabrication et l'exportation de cuir et de chaussures en cuir. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de cuir pour la sellerie automobile et d'ameublement, de chaussures de sécurité et de style de vie, de sacs, de ceintures, d'articles de sport et d'équipements équestres. Elle dispose de sept unités de production équipées d'infrastructures modernes répondant aux normes internationales. Les produits proposés par la société comprennent le cuir, qui inclut le gaufrage, le style de vie/le fraisage, la ceinture ; les chaussures de sécurité, qui incluent les modèles D 2202 (noir), D 3101 (beige), D 3171 (noir), D 3149 (noir), 2347 (marine), D 3166 (noir), D 3201 (noir), D 3156 (noir), 3574 (gris), 3572 (noir), D 2343 (noir) et d'autres modèles ; Les chaussures Lifestyle, qui comprennent 1251 (Chestnut), 1414 (Camel), 2258 (Black), 2047 (Virginia) et autres ; les ceintures ; et les accessoires, qui comprennent les sacs de travail, les sacs de messageries, les sacs à dos, les sacs de sport, les petits articles en cuir.

Secteur Textiles et Cuirs