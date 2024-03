Supercomnet Technologies Berhad est une entreprise basée en Malaisie qui fabrique des composés de chlorure de polyvinyle (PVC) et des câbles/fils pour les appareils électroniques et les commutateurs de contrôle des données. La société est engagée dans la fabrication et l'assemblage de câbles et de dispositifs médicaux, de réservoirs de carburant automobile, de fils et de câbles pour les appareils électriques, l'électronique grand public et les marchés de l'automobile. Les produits de la société comprennent des fils et des câbles électriques, des pastilles de PVC, des fils de cuivre et de raccordement, des connecteurs étanches OEM et des fils pour l'automobile. Les filiales de la société comprennent Supercomal Medical Products Sdn Bhd, qui fabrique des câbles pour appareils médicaux, et Supercomal Advance Cables Sdn Bhd, qui fabrique et assemble des réservoirs de carburant, des fils et des câbles.

Secteur Equipements et composants électriques