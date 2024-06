Superdry PLC est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit, produit, transporte, commercialise et vend des vêtements, des chaussures et des accessoires. Les secteurs d'activité de la société comprennent les magasins, le commerce électronique et la vente en gros. La société possède 213 magasins physiques et environ 410 franchisés licenciés et opère dans 51 pays. Les filiales de la société comprennent notamment SuperGroup Concessions Limited, SuperGroup Europe BVBA, Superdry France SARL, SuperGroup India Private Limited, SuperGroup Internet Limited, SuperGroup Netherlands Retail BV, SuperGroup Retail Ireland Limited, SuperGroup Mumessillik Hizmet ve Ticaret Limited Sirketi, Superdry Hong Kong Limited.

Secteur Détaillant habillement et accessoires