(Alliance News) - Superdry PLC a déclaré vendredi qu'il commencera à négocier sur la plateforme d'appariement de titres JP Jenkins suite à son retrait de la cote à Londres.

En avril, le détaillant de vêtements basé à Cheltenham, en Angleterre, a annoncé son intention de se retirer de la Bourse de Londres dans le cadre de plans de restructuration plus vastes qui ont ensuite été approuvés par les actionnaires et sanctionnés par le tribunal en juin.

Superdry a justifié sa décision par les "économies annuelles significatives résultant du retrait de la cote".

Au cours du dernier exercice complet clos le 29 avril 2023, Superdry a enregistré une perte avant impôts de 78,5 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 17,6 millions de livres sterling l'année précédente, les frais de vente et de distribution ayant augmenté de 13 % pour atteindre 306,6 millions de livres sterling.

Les résultats intermédiaires pour les six mois se terminant le 28 octobre ont révélé une baisse de 24 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 287,2 millions de livres sterling l'année précédente à 219,8 millions de livres sterling.

Le plan de restructuration se concentrera principalement sur la modification des obligations locatives de Superdry afin de réduire les pertes et les dettes liées à la propriété, avec des réductions de loyer attendues dans 39 de ses sites britanniques.

Dans le même temps, l'échéance des prêts accordés à Bantry Bay Capital Ltd et Hilco Capital Ltd sera reportée.

Une levée de fonds par le biais d'un placement d'actions à 5 pence chacune, pour un total de 10 millions de livres sterling, doit permettre de dégager les liquidités nécessaires à la mise en œuvre du plan.

Le cours de l'action de la société a eu tendance à baisser, chutant de 97 % au cours des cinq dernières années.

Les actions de Superdry étaient en hausse de 8,8 % à 3,70 pence chacune à Londres vendredi matin.

Vendredi, dernier jour de cotation de la société à la Bourse de Londres, Superdry a déclaré que ses actions seraient admises à la négociation sur la plate-forme d'appariement des titres de JP Jenkins à partir du 15 juillet.

Cette plateforme permet de négocier des actifs non cotés en bourse ou non cotés dans des sociétés, et les actionnaires souhaitant négocier ces titres pourront le faire par l'intermédiaire de leur courtier en valeurs mobilières.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

