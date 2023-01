Les actions restent fermes ; le chancelier britannique donne la priorité à l'inflation

(Alliance News) - Les actions londoniennes étaient en légère hausse à la mi-journée vendredi, après une matinée de négociation calme, alors que l'attention des investisseurs se tourne vers une série de décisions des banques centrales la semaine prochaine.

La Réserve fédérale américaine ouvre le bal mercredi, suivie de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne jeudi.

Vendredi, le chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré que le principal objectif du gouvernement à l'heure actuelle est l'inflation plutôt que les réductions d'impôts.

"Le chancelier a enfilé son casque de sécurité pour délivrer une dose de réalisme sur la tâche à accomplir, soulignant que l'inflation reste la plus grande menace à réduire. Brandissant un plan en main, il a évoqué les quatre piliers qui, espère-t-il, relèveront l'économie", a déclaré Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 10,22 points, soit 0,1 %, à 7 771,33 vendredi midi. Le FTSE 250 était en hausse de 5,00 points à 19 920,51, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,50 point, 0,2%, à 866,91.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 777,19, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 17 357,04, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 156,09.

Dans un discours prononcé vendredi dans les bureaux de Bloomberg à Londres, le chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré que "la meilleure réduction d'impôts à l'heure actuelle est une réduction de l'inflation", alors qu'il a exposé comment il compte utiliser le Brexit et les investissements en dehors de Londres pour stimuler la croissance économique du Royaume-Uni.

Réduire l'inflation de moitié est l'une des cinq priorités du Premier ministre Rishi Sunak en vue des prochaines élections générales.

M. Hunt a déclaré que la réduction de l'inflation était "le seul moyen durable de rétablir l'harmonie industrielle" en Grande-Bretagne, tout en laissant entendre que les réductions d'impôts devraient attendre.

Hunt a également profité de son discours pour exposer un plan visant à faire du Brexit un "catalyseur" de la croissance, tout en annonçant des mesures destinées à accroître la prospérité en dehors du sud-est de l'Angleterre et de Londres.

Dans d'autres nouvelles économiques, les ventes au détail de l'Irlande ont déçu, car elles ont stagné au cours du mois de décembre, selon le Bureau central des statistiques.

Sur une base mensuelle, les ventes au détail sont restées inchangées par rapport à novembre, ralentissant après une hausse mensuelle de 0,5 % en novembre. Si l'on exclut les ventes d'automobiles, les ventes au détail mensuelles ont diminué de 1,8 % en décembre, a noté le CSO. Sur une base annuelle, les ventes ont augmenté de seulement 0,5 % en décembre, ralentissant rapidement après une hausse de 8,3 % en novembre.

Dans les actions européennes vendredi, l'indice CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3%.

La livre était cotée à 1,2367 USD à la mi-journée vendredi à Londres, stable par rapport à 1,2363 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0884 USD, en hausse par rapport à 1,0862 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 129,91 JPY, en baisse par rapport à 130,40 JPY.

Dans le FTSE 100, J Sainsbury était le plus performant à la mi-journée, gagnant 3,8 %.

Bestway Group a déclaré avoir acheté ou convenu d'acheter 80,8 millions d'actions de Sainsbury. Cela représente une participation de 3,45 %.

Bestway est un conglomérat basé à Londres, avec des opérations au Royaume-Uni, au Pakistan et au Moyen-Orient. Il a d'abord été établi comme une chaîne de magasins de proximité en 1963, mais a maintenant des intérêts dans les secteurs du commerce de gros, de la pharmacie, de l'immobilier, du ciment et de la banque.

"Le Bestway Group a l'intention de conserver ses actions dans Sainsbury's à des fins d'investissement et se réjouit de soutenir l'équipe de direction", a-t-il déclaré.

Bestway a déclaré qu'il pourrait envisager de faire d'autres achats à l'avenir et a confirmé qu'il n'envisageait pas de proposer une offre publique d'achat pour Sainsbury's.

La chaîne de supermarchés a pris note de l'annonce et a déclaré qu'elle "s'engagera" avec Bestway "conformément à nos interactions normales avec les actionnaires".

Toujours dans le FTSE 100, Rolls Royce a perdu 3,0 %, après que son nouveau directeur général, Tufan Erginbilgic, ait mis en garde le personnel sur l'avenir du groupe d'ingénierie.

Selon le Financial Times, Erginbilgic, dans un discours global diffusé aux employés, a souligné l'importance de changer le mode de fonctionnement de l'entreprise, sous peine de voir les investisseurs perdre patience. "Chaque investissement que nous faisons, nous détruisons de la valeur. Nous sous-performons tous nos principaux concurrents".

Erginbilgic a également qualifié les performances de l'entreprise d'"insoutenables".

"Elle est à un niveau [auquel] elle ne peut pas continuer", a-t-il déclaré, selon le journal. "Rolls-Royce n'est pas performant depuis très, très longtemps, cela n'a rien à voir avec Covid, soyons très clairs. Covid a créé une crise, mais le problème en question n'a rien à voir avec lui. Compte tenu de tout ce que je sais en parlant aux investisseurs, c'est notre dernière chance."

Rolls-Royce a nommé Erginbilgic comme nouveau PDG en juillet dernier.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,60 milliards de livres sterling au cours des six mois qui se sont terminés le 30 juin de l'année dernière, contre 5,15 milliards de livres sterling un an plus tôt. Mais elle est passée d'un bénéfice de 114 millions de GBP à une lourde perte avant impôts de 1,75 milliard de GBP.

Dans le FTSE 250, Direct Line a baissé de 1,7 %, après avoir annoncé le départ de son directeur général suite au récent avertissement sur les bénéfices de l'assureur automobile.

La compagnie d'assurance basée à Bromley, en Angleterre, a déclaré que Penny James a accepté de se retirer, et qu'elle cherche maintenant un nouveau PDG.

En attendant, Direct Line a nommé le directeur commercial Jon Greenwood comme PDG par intérim.

La présidente Danuta Gray a déclaré : "Au cours de son mandat de PDG, Penny a supervisé des progrès stratégiques importants, transformant la technologie et les capacités de l'entreprise, accélérant la numérisation des parcours des clients et aidant à préparer l'entreprise pour l'avenir."

Au début du mois, les actions de Direct Line ont baissé d'un quart en une journée après avoir annoncé qu'elle ne paierait pas de dividende final en raison d'une forte augmentation des sinistres liés aux conditions météorologiques, ce qui a entraîné une perte de souscription pour l'assureur.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Superdry a plongé de 17%.

L'entreprise basée à Cheltenham, en Angleterre, a annoncé qu'elle avait enregistré une perte provisoire en raison de la sous-performance de son segment de vente en gros, qui a continué à nuire à l'entreprise après la fin de la période.

Au cours du semestre clos le 29 octobre, le détaillant de vêtements a enregistré une perte avant impôts de 17,7 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 4,0 millions de livres sterling un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,6 %, passant de 277,2 millions de GBP à 287,2 millions de GBP, bien que dans ce chiffre, le chiffre d'affaires de la vente en gros ait diminué de 5,2 %, en raison d'une reprise décalée après Covid-19 et des délais d'expédition. Superdry a déclaré que cette contre-performance a nui à ses résultats intermédiaires.

Superdry a déclaré qu'elle s'attend maintenant à être largement à l'équilibre au cours de l'exercice 2023 au niveau ajusté avant impôts. Auparavant, l'entreprise avait prévu un bénéfice ajusté avant impôts compris entre 10 et 20 millions de livres sterling.

Les actions à New York devraient prolonger leur hausse vendredi, après que le PIB américain ait légèrement dépassé les attentes du marché jeudi. Le Dow Jones Industrial Average a été appelé en hausse de 0,6%, l'indice S&P 500 en hausse de 1,1% et le Nasdaq Composite en hausse de 1,8%. Les trois indices ont clôturé en hausse de 0,6 %, 1,1 % et 1,8 %, respectivement, jeudi.

L'économie américaine a continué de croître au cours des trois derniers mois de 2022, à un rythme légèrement supérieur aux attentes, selon le Bureau américain d'analyse économique jeudi.

La première estimation du bureau concernant le produit intérieur brut du quatrième trimestre a montré une croissance annuelle de 2,9 %. Les économistes avaient prévu un taux de croissance annualisé de 2,8 % pour le dernier trimestre de 2022, selon le consensus du marché cité par FXStreet.

Les données peuvent suggérer un atterrissage en douceur à venir pour la plus grande économie du monde.

Les chiffres préparent le terrain pour une décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine mercredi prochain.

Les marchés s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine revienne à une hausse de 25 points de base par rapport aux hausses de 50 et 75 points qu'elle a effectuées lors des réunions de l'année dernière.

Le pétrole Brent était coté à 88,28 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, en hausse par rapport à 87,35 USD jeudi soir. L'or était coté à USD1.929,54 l'once, en hausse par rapport à USD1.925,42.

Encore à venir sur le calendrier économique de vendredi, il y a une enquête de l'Université du Michigan sur les consommateurs américains.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.