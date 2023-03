Superdry accepte de travailler avec Cowell Fashion (Corée du Sud) en Asie

(Alliance News) - Superdry PLC a déclaré mercredi avoir signé un accord avec Cowell Fashion Co Ltd pour la vente d'actifs de propriété intellectuelle dans des pays d'Asie-Pacifique pour 50 millions de dollars.

Superdry, un détaillant de vêtements basé à Cheltenham, en Angleterre, a déclaré qu'il prévoyait d'établir un partenariat de collaboration avec Cowell, en capitalisant sur l'évolution des préférences des consommateurs en Asie vers des produits de style de vie. Superdry fournira à Cowell un soutien et un "savoir-faire" relatifs à la marque Superdry au cours des deux premières années suivant la conclusion de la vente. En contrepartie de ces services, Cowell versera à Superdry une commission de gestion supplémentaire de 1 million USD.

Cowell est basée en Corée du Sud et opère dans la région Asie-Pacifique. Elle est cotée à la bourse sud-coréenne depuis 2015. Elle se concentre sur l'octroi de licences et la fabrication de vêtements. L'accord prévoit que Cowell détiendra et utilisera la marque Superdry sur les marchés de la région Asie-Pacifique, en commençant par la Corée du Sud avant de l'étendre à d'autres pays.

Le président de Cowell Fashion, Lee Sun-seop, a déclaré : "La collaboration entre Cowell Fashion, qui dispose d'un savoir-faire de pointe en matière de planification, de conception et de production, et Superdry, qui a une longue histoire d'innovation et de puissance de marque, peut être considérée comme le début d'un changement de paradigme dans l'industrie coréenne de la mode. Grâce à la synergie explosive entre les deux entreprises, le projet de faire de Superdry une supermarque dans toute l'Asie est une proposition passionnante pour des partenaires à long terme.

Les actions de Superdry étaient en hausse de 1,9 % à 110,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.