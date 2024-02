(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Superdry PLC, en hausse de 15% à 38,88 pence, fourchette de 12 mois 14,26p-135,80p. L'action du détaillant de vêtements augmente alors qu'un rapport suggère qu'une société d'investissement américaine est en pourparlers pour acheter le détaillant en difficulté. Lundi, Sky News a déclaré que Davidson Kempner, la société de gestion d'investissements basée à New York, est en discussion avec Julian Dunkerton pour soutenir une offre d'achat de Superdry. Selon Sky, ces discussions ajoutent l'investisseur américain, qui a soutenu le détaillant de vêtements pour bébés Jojo Maman Bebe et le détaillant de meubles Oak Furnitureland, et qui détenait auparavant une partie de la dette de New Look, à la liste des entreprises qui examinent les propositions de Dunkerton.

NB Global Monthly Income Fund Ltd, en hausse de 6,8% à 74 pence, fourchette de 12 mois 65 pence-80,22 pence. L'investisseur créancier prévoit de distribuer 23,0 millions de livres sterling aux actionnaires par le biais d'un rachat obligatoire partiel de ses actions le 4 mars. NB Global investit dans le crédit traditionnel, tel que les obligations et les prêts, et dans le crédit alternatif, tel que le crédit en difficulté et la mezzanine. "L'objectif d'investissement de la société est de réaliser tous les actifs existants dans le portefeuille de la société de manière ordonnée. La société poursuit son objectif d'investissement en procédant à une réalisation ordonnée de ses actifs et en remboursant le capital aux actionnaires en temps voulu, par le biais de plusieurs distributions de capital", explique le document. Depuis le 27 janvier, NB Global note qu'il y a eu cinq rachats obligatoires représentant plus de 143 millions de livres sterling en distributions aux actionnaires.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Petra Diamonds Ltd, baisse de 12% à 37,95 pence, fourchette de 12 mois 36,1 pence-84 pence. L'exploitant de mines de diamants a publié des résultats intermédiaires décevants dans un contexte d'"incertitude sur le marché du diamant". Au cours des six mois précédant le 31 décembre, les recettes ont chuté à 187,8 millions USD, contre 208,5 millions USD l'année précédente, et Petra a enregistré une perte avant impôts de 15,9 millions GBP, contre un bénéfice de 2,8 millions GBP. Nous pensons que les prix ont atteint leur niveau le plus bas, mais nous nous attendons à ce qu'ils se redressent plus lentement que prévu", prévient Richard Duffy, PDG de l'entreprise, avant d'ajouter : "Nous continuons à penser que les prix sont favorables à l'industrie minière : "Nous continuons à penser que le marché est favorable à moyen et à long terme.

