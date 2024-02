Superdry PLC est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit, produit, transporte, commercialise et vend des vêtements, des chaussures et des accessoires. Les segments de la société comprennent les magasins, le commerce électronique et la vente en gros. Les activités du secteur des magasins comprennent l'exploitation des magasins et des concessions du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, d'Europe et des États-Unis, ainsi que la vente aux consommateurs individuels de vêtements, de chaussures et d'accessoires de la marque de l'entreprise. Les activités du secteur du commerce électronique comprennent l'exploitation de tous les sites web détenus par l'entreprise et les partenariats avec des sites web tiers. Ce segment comprend la vente aux consommateurs individuels de vêtements, chaussures et accessoires de la marque de l'entreprise. Les activités du segment du commerce de gros comprennent la propriété de la marque et la distribution en gros de produits de marque propre (vêtements, chaussures et accessoires) dans le monde entier. La société possède environ 219 magasins physiques et quelque 450 franchisés et licenciés. Elle opère dans plus de 50 pays.

Secteur Détaillant habillement et accessoires