Superhouse Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication et à l'exportation de cuir, d'articles en cuir et de produits textiles. Les activités de la société comprennent les articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, les chaussures de sécurité, les accessoires en cuir, les vêtements de sécurité et les produits équestres. Elle dispose d'environ 22 capacités de production, réparties dans différentes villes d'Inde, et de filiales aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et dans les Émirats arabes unis. Les produits de la société comprennent des chaussures pour hommes, femmes et enfants, des bottes en caoutchouc vulcanisé, des vêtements de travail industriels, des casques de sécurité, des harnais et équipements de protection contre les chutes, des sacs, des ceintures, des portefeuilles, des tapis de selle, des bottes, des vestes de protection, des vêtements textiles et d'autres produits. Elle possède environ quatre usines de fabrication de chaussures situées à Unnao et à Agra. La société fabrique, exporte et fournit également des vêtements de travail, des vêtements de mode et des chaussettes.

Secteur Textiles et Cuirs