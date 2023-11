Superior Energy Services, Inc. fournit une gamme de services et de produits à l'industrie de l'énergie liés à l'exploration, au développement et à la production de pétrole et de gaz naturel. Les secteurs de la Société comprennent les produits et services de forage, qui louent et vendent des ensembles de fond de puits, des tiges de forage, des tubes et de l'équipement spécialisé pour le forage, la production et la remise en état de puits de pétrole et de gaz à terre et en mer ; les services de finition et de remise en état à terre, qui fournissent des services de pompage sous pression utilisés pour compléter et stimuler la production des nouveaux puits pétroliers et gaziers, des services de manutention des fluides et des appareils de forage qui offrent une gamme de services de finition et de maintenance ; Services de production, qui fournit des services d'intervention, tels que des tubes enroulés, des trous de tubage et des câbles mécaniques, des services de reconditionnement et d'amortissement hydrauliques et des services de pompage correctif, et des solutions techniques, qui fournissent des services nécessitant une ingénierie, une fabrication ou une planification de projet spécialisée.