Certains commandants russes étaient au courant des violences sexuelles ou les ont encouragées, selon un avocat qui conseille Kiev

L'avocat britannique Wayne Jordash a déclaré à Reuters que dans certaines zones autour de la capitale de Kiev, dans le nord, où les enquêtes sont les plus avancées, certaines des violences sexuelles impliquaient un niveau d'organisation des forces armées russes qui "témoigne d'une planification à un niveau plus systématique". Il n'a pas identifié les personnes spécifiques faisant l'objet d'une enquête.

Les conclusions inédites des enquêteurs sur le rôle présumé des commandants et la nature systématique des attaques dans certains endroits font partie des modèles de violence sexuelle présumée qui émergent alors que la guerre de la Russie en Ukraine entre dans son neuvième mois.

Jordash, qui fait partie d'une équipe soutenue par l'Occident qui fournit une expertise juridique à l'Ukraine, a déclaré qu'il était trop tôt pour conclure à l'ampleur de la pratique, car les enquêtes dans les zones récemment reconquises du nord-est et du sud en sont à un stade moins avancé. Toutefois, les modèles suggèrent que les violences sexuelles "sont peut-être encore plus fréquentes" dans les territoires qui ont été occupés pendant de plus longues périodes, a-t-il ajouté, sans fournir de preuves.

Reuters a interviewé plus de vingt personnes qui ont travaillé avec des victimes présumées - y compris des forces de l'ordre, des médecins et des avocats - ainsi qu'une victime présumée de viol et des membres de la famille d'une autre.

Ils ont partagé des récits de violences sexuelles présumées commises par les forces armées russes dans diverses régions d'Ukraine : beaucoup d'entre eux comprenaient des allégations selon lesquelles des membres de la famille étaient forcés de regarder ou que plusieurs soldats participaient ou que les actes étaient menés sous la menace d'une arme.

Reuters n'a pas pu corroborer ces récits de manière indépendante. Certaines de ces circonstances - notamment le fait que des membres de la famille aient été témoins de viols - figurent dans les attaques présumées des Russes documentées par un organisme d'enquête mandaté par les Nations Unies dans un rapport publié le mois dernier, qui indique que les victimes sont âgées de quatre à plus de 80 ans.

Dans la région de Chernihiv, au nord de l'Ukraine, un soldat du 80e régiment de chars russe a abusé sexuellement d'une fille à plusieurs reprises en mars et a menacé de tuer des membres de sa famille, selon un jugement du tribunal de district de Chernihiv. Le tribunal a déclaré ce mois-ci Ruslan Kuliyev, 31 ans, et un autre soldat russe dont Kuliyev était le supérieur, coupables de crimes de guerre par contumace pour agression sur des habitants, selon le jugement.

Kuliyev, qui selon le tribunal était un lieutenant supérieur, et l'autre soldat n'ont pu être joints pour un commentaire.

Le viol peut constituer un crime de guerre en vertu des Conventions de Genève qui établissent des normes juridiques internationales pour la conduite des conflits armés. Les violences sexuelles généralisées ou systématiques pourraient être assimilées à des crimes contre l'humanité, qui sont généralement considérés comme plus graves, selon les spécialistes du droit.

Moscou, qui a déclaré mener une "opération militaire spéciale" en Ukraine, a nié avoir commis des crimes de guerre ou ciblé des civils.

En réponse aux questions de Reuters sur les allégations de violences sexuelles commises par l'armée russe en Ukraine, y compris si les commandants étaient au courant et si elles étaient systématiques, le service de presse du Kremlin a déclaré qu'il niait "de telles allégations". Il a renvoyé les questions détaillées au ministère russe de la Défense, qui n'a pas répondu.

Le bureau du procureur général de l'Ukraine a déclaré que la guerre de Moscou contre l'Ukraine "vise à exterminer le peuple ukrainien" et que la violence sexuelle fait partie des crimes russes "destinés à répandre un état de terreur, à provoquer la souffrance et la peur parmi la population civile de l'Ukraine."

"Il y a des indications que la violence sexuelle est utilisée comme une arme de guerre", a déclaré à Reuters Pramila Patten, représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU sur la violence sexuelle dans les conflits, citant des récits de circonstances telles que le viol devant les membres de la famille, le viol collectif et la nudité forcée.

CHIFFONS BLANCS

Kiev a déclaré qu'elle examinait des dizaines de milliers de rapports dans le cadre de ses enquêtes sur les crimes de guerre présumés commis par le personnel militaire russe ; les violences sexuelles ne représentent qu'une petite partie de ces rapports. L'enquête ukrainienne est au centre de multiples efforts d'investigation de crimes de guerre potentiels liés au conflit, y compris par la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye.

Des preuves que la violence sexuelle était planifiée pourraient indiquer qu'elle faisait partie d'une attaque systématique ou qu'un certain niveau de commandement était au courant, a déclaré Kim Thuy Seelinger, conseillère de la CPI sur la violence sexuelle dans les conflits et professeure associée de recherche à l'Université de Washington à St Louis.

Une femme du village de Berestianka, près de Kiev, a déclaré à Reuters que peu après l'arrivée des troupes russes en mars, un soldat lui a ordonné de suspendre un chiffon blanc devant sa maison. Il est revenu cette nuit-là avec deux autres Russes, selon la femme, qui a demandé à être identifiée uniquement par son prénom Viktoriia.

Elle a dit que l'un d'eux, qu'elle a pris pour un commandant parce qu'il semblait beaucoup plus âgé et parce que c'est ainsi que les autres le désignaient, lui a dit que les deux autres soldats étaient ivres et voulaient s'amuser.

Selon Viktoriia, une femme de 42 ans à la silhouette mince, ces deux soldats l'ont accompagnée jusqu'à une maison voisine, où l'un d'eux a abattu un homme lorsqu'il a tenté de les empêcher de prendre sa femme. Les deux soldats ont ensuite emmené les deux femmes dans une maison voisine, où Viktoriia dit avoir été violée par l'un d'eux. L'autre femme a également été violée, selon la sœur de cette femme et Viktoriia. Reuters n'a pas pu joindre la deuxième femme, dont la famille aurait quitté l'Ukraine.

Lorsque Reuters a visité le village en juillet, des éclaboussures de sang étaient visibles à l'endroit où, selon la sœur et sa mère, l'homme a été abattu. Viktoriia a dit qu'elle a pleuré de manière incontrôlable après son expérience et qu'elle reste facilement effrayée par les bruits forts.

Interrogé sur les allégations de viol des femmes, qui ont été rapportées par d'autres médias, le bureau du procureur général d'Ukraine a déclaré qu'il y avait une enquête sur les violences sexuelles commises par des militaires russes à l'encontre de deux femmes de Berestianka, mais a refusé de faire d'autres commentaires.

La gynécologue polonaise Agnieszka Kurczuk a déclaré que l'un des réfugiés ukrainiens qu'elle a traités - une femme originaire de l'est qui a affirmé avoir été violée alors que sa fille de neuf ans se trouvait à proximité - a déclaré que cela s'était produit après que les soldats russes aient dit aux femmes du village d'étendre des draps de lit ou des serviettes blanches.

Reuters n'a pas pu établir s'il y avait un lien direct entre les attaques présumées et le marquage des maisons.

UNE TENDANCE GÉNÉRALISÉE ?

Les allégations de viols et de violences sexuelles ont fait surface peu après l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février et proviennent de tout le pays, selon les témoignages recueillis par Reuters et l'organe d'enquête de l'ONU.

Le gynécologue polonais Rafal Kuzlik et son épouse Iwona Kuzlik, psychologue spécialisée dans les traumatismes, ont déclaré à Reuters qu'ils avaient traité ce printemps sept femmes qui avaient fui l'Ukraine, principalement du nord et du nord-est, et qui ont décrit avoir été violées par des soldats russes.

L'avocate ukrainienne Larysa Denysenko a déclaré qu'elle représentait neuf victimes de viol présumées et que toutes, sauf deux, alléguaient que plusieurs soldats russes étaient impliqués. Certaines clientes ont également décrit avoir été battues ou violées devant un membre de leur famille.

Le bureau du procureur général d'Ukraine a déclaré avoir ouvert des dizaines d'affaires pénales impliquant des violences sexuelles commises par des membres des forces armées russes sur des femmes, des enfants et des hommes.

Les autorités ukrainiennes et d'autres spécialistes affirment que le nombre de victimes est probablement bien plus important, car certaines parties du pays restent occupées et les victimes hésitent souvent à se manifester, notamment par crainte de représailles et par méfiance envers les autorités.

La mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine a déclaré dans un rapport de septembre que la plupart des dizaines de cas présumés de violence sexuelle qu'elle avait documentés avaient été commis par des membres des forces armées russes et deux par des membres des forces armées ou des forces de l'ordre ukrainiennes.