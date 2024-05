Superior Group of Companies, Inc. est engagé dans la production, la fabrication et la vente d'une large gamme de produits promotionnels et d'uniformes de marque. La société opère à travers trois segments : Branded Products, Healthcare Apparel et Contact Centers. Le segment Branded Products, par le biais de ses marques BAMKO et HPI, produit et vend des solutions de merchandising personnalisées, des produits promotionnels et des programmes d'uniformes de marque. Le segment Healthcare Apparel, principalement par le biais de ses marques Fashion Seal Healthcare et WonderWink, fabrique et vend une large gamme de vêtements pour le secteur de la santé, tels que des blouses, des sarraus, des vêtements de protection et des blouses de patients. Le segment des centres de contact, par l'intermédiaire de plusieurs entités The Office Gurus, y compris des filiales au Salvador, au Belize, en Jamaïque, en République dominicaine et aux États-Unis, fournit des services d'externalisation des processus d'affaires, des services de contact et d'assistance aux centres d'appel à des clients nord-américains.

Secteur Habillement et accessoires