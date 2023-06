Superior Mining International Corporation est une société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition et l'exploration de projets aurifères au Canada. La propriété Jumping Moose de la société est située dans les cantons de Burrows et de Kemp, dans la division minière de Larder Lake, dans le nord-est de l'Ontario. La propriété Jumping Moose est située à environ 25 kilomètres au nord du village de Shining Tree, à plus de 75 kilomètres au sud de Timmins et à 105 kilomètres au sud-ouest de Kirkland Lake. La propriété Jumping Moose est constituée de plus de 145 claims cellulaires d'une superficie d'environ 2658 hectares.

Secteur Or