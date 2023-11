Superloop Limited est un fournisseur indépendant de services de connectivité qui conçoit, construit et exploite des réseaux dans toute la région métropolitaine de l'Asie-Pacifique. Elle opère sur trois segments du marché : les consommateurs, les entreprises et les grossistes. Le segment des consommateurs propose des produits Internet et de téléphonie mobile de base pour un usage résidentiel domestique. Le segment des entreprises est défini par les petites, moyennes et grandes entreprises qui achètent des services de connectivité pour faciliter leur activité principale. Les produits décrochés dans le segment Business comprennent le NBN TC2 et l'Ethernet d'entreprise, l'accès à Internet, la fibre noire, l'accès fixe sans fil, l'accès de tiers, la 4G mobile, le SD-WAN, la sécurité, la VoIP et le Wi-Fi géré. Le segment Wholesale est défini par les clients des télécommunications, des données et de la technologie qui achètent divers services de connectivité pour soutenir leurs services commerciaux de base. Les produits vendus dans le segment de gros comprennent le NBN Access, le NBN Enterprise Ethernet, l'accès à l'internet et le transit IP, etc.

Secteur Services intégrés de télécommunications