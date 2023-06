Supermarket Income REIT PLC - fonds d'investissement immobilier axé sur les épiceries britanniques - Deux administrateurs du conseiller en investissement du fonds achètent un peu plus de 350 000 actions au total à 0,74 GBP par action, pour une valeur de 260 169 GBP, ce mardi. Benedict Green achète 217 894 actions et s'intéresse désormais à 1,9 million d'actions. Steve Windsor achète 134 433 actions et s'intéresse désormais à 1,7 million d'actions.

Cours actuel de l'action : 74,06 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 43

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.