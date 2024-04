Supermarket Income REIT plc est une société d'investissement immobilier basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'investissement dans les magasins d'alimentation. L'activité principale de la société et de ses filiales est de fournir à ses actionnaires un niveau de revenu attractif ainsi qu'un potentiel de croissance du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers de supermarchés au Royaume-Uni. La société se concentre sur les magasins d'alimentation omnicanaux, qui réalisent des ventes en ligne et en personne. Tous les supermarchés de la société sont loués à des exploitants de supermarchés britanniques, diversifiés à la fois par locataire et par zone géographique. La société exploite plus de 55 magasins. Le conseiller en investissement de la société est Atrato Capital Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial