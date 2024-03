(Alliance News) - Supermarket Income REIT PLC a déclaré mercredi que le secteur de l'épicerie britannique continuait à faire preuve d'une forte résilience malgré les défis, en annonçant une perte intérimaire réduite.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Londres, qui se concentre sur les magasins d'alimentation britanniques, a déclaré que les actifs non tangibles EPRA par action ont diminué de 4,3% à 88 pence au 31 décembre, contre 92 pence un an plus tôt.

La valeur nette d'inventaire par action a baissé de 6,3 % à 90 pence au 31 décembre, contre 96 pence en glissement annuel.

Le loyer passager annualisé a bondi de 10 % pour atteindre 104,7 millions de livres sterling au cours du semestre clos le 31 décembre, contre 95,5 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le revenu locatif net a augmenté de 15 %, passant de 45,9 millions de livres sterling à 52,6 millions de livres sterling. Dans le même temps, les frais administratifs ont diminué de 3,6 %, passant de 7,9 millions de livres sterling à 7,6 millions de livres sterling.

La perte avant impôts s'est réduite à 54,2 millions de livres sterling, contre 202,6 millions de livres sterling l'année précédente.

La société a déclaré un dividende intérimaire par action inchangé de 3,0 pence, ajoutant qu'elle était en bonne voie pour un dividende cible annuel d'environ 6,1 pence pour l'exercice 2024, en hausse de 1,0 % par rapport à 6,0 pence versée pour l'exercice 2023.

Le président Nick Hewson a déclaré : " Le secteur britannique de l'épicerie continue de faire preuve d'une forte résilience face à un environnement macroéconomique difficile. Nos locataires poursuivent leur croissance, renforçant leurs performances financières et opérationnelles en plaçant les supermarchés omnicanaux au cœur de leurs activités. Nous restons concentrés sur notre stratégie d'investissement consistant à acquérir et à gérer un portefeuille de supermarchés omnicanaux de haute qualité, qui sont essentiels pour nos locataires, ce qui nous donne une exposition au segment le plus important et à la croissance la plus rapide du marché de l'épicerie".

Il a ajouté : "À l'avenir, la qualité de notre portefeuille unique de supermarchés et l'accessibilité croissante des loyers des épiceries, ainsi que notre bilan solide, signifient que nous sommes bien positionnés pour créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires."

Les actions de Supermarket Income ont chuté de 3,1 % à 74,10 pence chacune mercredi matin à Londres.

