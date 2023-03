Supermarket Income REIT refinance des facilités existantes d'un montant de 86,9 millions de GBP

(Alliance News) - Supermarket Income REIT PLC a déclaré mardi avoir refinancé ses facilités de crédit existantes auprès de la Bayerische Landesbank par un nouveau prêt à terme de trois ans d'un montant de 86,9 millions de livres sterling.

Le fonds d'investissement immobilier qui se concentre sur l'immobilier d'alimentation au Royaume-Uni a déclaré que le prêt garanti, à taux d'intérêt seulement, remplace les trois transitions existantes avec BLB totalisant également 86,9 millions de livres sterling.

La nouvelle facilité arrive à échéance en mars 2026 et est assortie d'une marge de 1,65 % au-dessus du taux interbancaire moyen au jour le jour en livres sterling. Ce taux a été entièrement couvert pour la durée de la facilité à l'aide d'un swap de taux d'intérêt à un taux fixe de 4,29 %, marge incluse.

Supermarket Income REIT a déclaré que le coût de l'instrument de couverture pour la nouvelle facilité était de 2,8 millions de livres sterling, ce qui, selon lui, a été plus qu'entièrement couvert par les 3,3 millions de livres sterling de recettes provenant de la résiliation de l'instrument de couverture précédent en place pour les facilités existantes.

Toutes les dettes contractées par Supermarket Income REIT sont fixes, avec un coût moyen pondéré de la dette de 2,9 %.

Ben Green, directeur d'Atrato Capital Ltd et conseiller en investissement de Supermarket Income REIT, a déclaré : "Nous sommes heureux de poursuivre notre relation avec la Bayerische Landesbank, qui a été un partenaire clé de la société en matière de financement de la dette. Le refinancement de toutes les facilités existantes auprès de la BLB a permis à la société de porter l'échéance à trois ans et d'obtenir un coût de financement compétitif."

Les actions de Supermarket Income REIT étaient en hausse de 2,5 % à 88,80 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

