Supermax Corporation : Pas de retournement en vue 13/08/2020 | 12:26 achat En cours

Cours d'entrée : 18.88MYR | Objectif : 35MYR | Stop : 14MYR | Potentiel : 85.38% Supermax Corporation dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 35 MYR. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 6.85 MYR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 22.92 MYR.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 23.78 MYR.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Avec un PER attendu à 65.24 et 13.51 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fournitures médicales Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SUPERMAX CORPORATION 1,101.44% 5 145 COLOPLAST A/S 25.54% 35 142 TELEFLEX INCORPORATED -0.45% 17 431 TOP GLOVE CORPORATION BHD. 377.02% 14 478 HARTALEGA HOLDINGS 183.94% 12 748 SHANDONG WEIGAO GROUP MEDIC.. 99.36% 10 865 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLA.. 112.92% 5 051 KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 228.85% 4 174 RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED 293.51% 1 972 NAKANISHI INC. -18.88% 1 381 HOGY MEDICAL CO.,LTD. -8.94% 929

Nicolas Aleksy Suivre Nicolas Aleksy © Zonebourse.com 2020

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.