Supernova Metals Corp. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration et à l'évaluation de ressources en Amérique du Nord. La société possède la propriété d'or et d'argent Cold Springs, au stade de l'exploration, située au Nevada. La propriété Cold Springs est située dans l'ouest du Grand Bassin du Nevada et couvre une minéralisation épithermale à haute teneur en or et en argent encaissée dans des roches volcaniques. La propriété se trouve à environ 80 kilomètres (km) à l'est de Fallon et est accessible par la route. La propriété consiste en environ 22 titres miniers fédéraux centrés sur une petite colline située le long du côté est du système de failles normales du front de la chaîne qui s'étend du nord au nord-ouest (NNW). La propriété couvre une exposition d'environ 800 mètres par 350 mètres au sommet d'une colline de brèche de rhyodacite altérée et silicifiée qui abrite une série de veines de quartz subparallèles aurifères et argentifères orientées vers le nord-ouest. La société se concentre également sur l'exploration de nouvelles opportunités.

Secteur Sociétés minières intégrées