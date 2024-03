Supernus Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits pour le traitement des maladies du système nerveux central (SNC). Le portefeuille neuroscientifique diversifié de la société comprend des traitements contre l'épilepsie, la migraine, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), l'hypomobilité dans la maladie de Parkinson (MP), la dystonie cervicale, la sialorrhée chronique, la dyskinésie chez les patients MP recevant un traitement à base de lévodopa, et les réactions extrapyramidales induites par les médicaments chez les patients adultes. Elle développe également une gamme de produits candidats pour le SNC, y compris des traitements potentiels pour l'hypomobilité dans la MP, l'épilepsie, la dépression et d'autres troubles du SNC. Son portefeuille de produits commerciaux comprend Trokendi XR (topiramate) et Oxtellar XR (oxcarbazépine) pour le traitement de l'épilepsie. Son APOKYN (injection de chlorhydrate d'apomorphine) est un produit indiqué pour le traitement aigu et intermittent de l'hypomobilité chez les patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé.

Secteur Produits pharmaceutiques