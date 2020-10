SuperSonic Imagine : Gouvernance de la Société

Antoine Bara a rejoint Hologic en 2018 et a pris la direction des opérations France en janvier 2019 pour développer les activités du groupe. En janvier 2020, il est nommé Directeur général de SuperSonic Imagine. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs des services informatiques et de la santé, principalement chez Pharmagest Interactive qu'il rejoint en 2010 pour gérer les opérations de la région Rhône- Alpes puis de la grande région Sud-Ouest & Occitanie dès l'année 2011. Il a été impliqué dans la transformation de la politique commerciale et le lancement de nouveaux services pour les groupements de pharmacies.

M. Brock est ingénieur en Electronique et Acoustique, et diplômé de l'Université Technique du Danemark.

En 1979, il rejoint Bruel & Kjaer, devenue par la suite BK Medical, où il dirige le groupe Vente et Marketing du segment Sons et Vibration. Il est rapidement promu Président de ce segment puis nommé Président de la division Environnement et Transducteur. En 1997, M. Brock rejoint le groupe GN comme Président de Madsen Electronics A/S, une entreprise spécialisée dans les équipements de mesures audiologiques. Sous sa présidence, la société s'est développée pour devenir le leader mondial des instruments et logiciel de diagnostiques auditifs. En 2001, Madsen Electronics devient GN Otometrics A/S.

Michael Brock, Président du Conseil d'administration de la Société, nommé le 31 octobre 2016, était depuis 2004 le Président - Directeur Général de la société danoise BK Medical, acteur majeur en imagerie ultrasonore dans les domaines de l'urologie et de la chirurgie et société filiale de la société Analogic Corporation. Auparavant, il était Président de GN Otometrics, filiale de GN Resound A/S.

Président du Comité d'Audit et membre du Comité des Nominations et des Rémunérations

En 2012, elle est nommée Présidente de Xerox France et à ce titre met en place une politique commerciale performante dans un environnement fortement concurrentiel et opère de grandes transformations en faisant notamment évoluer l'entreprise des technologies vers les services. Elle était membre du Conseil de surveillance de GEREP, société de courtage et de gestion dans le domaine de la protection sociale. Elle développe par ailleurs une activité de coaching et de conseil en management pour dirigeants d'entreprises.

Elle a eu des responsabilités dans les domaines du commercial, de la finance, du marketing et des ressources humaines. Elle a rejoint le Comité Exécutif en 1999 en tant que Directeur du Marketing puis Directeur des Ressources Humaines en 2004. En 2010 elle a pris la responsabilité du développement, de la rémunération et des avantages sociaux au sein de la Direction des Ressources Humaines au siège Européen à Londres.

Ghislaine Gueden a plus de 36 ans d'expérience opérationnelle au sein du groupe américain XEROX, acteur mondial des technologies et des services.

Avant de rejoindre Hologic en 2016, M. Stefani a occupé́le poste de vice-président directeur de la conformité chez Medtronic, et vice-président et avocat international du groupe Covidien soutenant le Président des Marchés Emergents et son équipe de direction, dans les régions des marchés émergents. Avant de rejoindre le groupe Covidien, M. Stefani était avocat pour la région EMEA au sein du groupe de sociétés Tyco International.

Mme Dolan est titulaire d'un baccalauréat ès arts en anglais de l'Université Yale et d'un diplôme de Docteur en droit de la Duke University School of Law.

Elle est vice-présidente et secrétaire d'Hologic, Inc. depuis 2015. Chez Hologic, elle conseille le Conseil d'administration et la haute direction en matière de gouvernance d'entreprise, de rémunération des dirigeants, de gestion des risques d'entreprise et de conformité aux lois sur les valeurs mobilières américaines, entre autres. Avant de rejoindre Hologic, elle était vice-présidente, conseillère en valeurs mobilières et secrétaire adjointe chez Covidien PLC (maintenant Medtronic PLC), s'occupant notamment de la gouvernance d'entreprise, de la conformité au droit américain des valeurs mobilières, des questions juridiques et des rapports sur les sociétés irlandaises et des opérations de trésorerie, entre autres. Avant de travailler chez Hologic, Mme Dolan était associée au cabinet d'avocats Nixon Peabody LLP (anciennement Hutchins, Wheeler & Dittmar) à Boston, Massachusetts (Etats-Unis). Pendant son emploi à Nixon Peabody, Mme Dolan a été détachée pendant un an chez Telstra Corporation, la plus grande entreprise de télécommunications d'Australie et, à l'époque, la plus grande entreprise publique d'Australie.

Patricia Dolan pratique le droit des sociétés, en mettant l'accent sur les valeurs mobilières et la gouvernance, depuis plus de 20 ans, conseillant sur un large éventail de questions juridiques américaines et internationales auxquelles sont confrontées les sociétés mondiales.

Membre du Comité d'Audit et du Comité des Nominations et des Rémunérations

John LaViola

Censeur

Âge : 59 ans

Nationalité : américaine

Première nomination : 17 mars 2020

Échéance du mandat : assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Carrière

John LaViola dirige depuis plus de 35 ans la recherche et le développement de dispositifs médicaux couvrant un large éventail de disciplines cliniques, au sein d'organisations de taille et de complexité différentes, allant des jeunes sociétés aux multinationales.

Depuis 2014, il est vice-président du développement commercial et, en 2018, il a pris la direction de l'innovation stratégique de la division des solutions de santé du sein et du squelette d'Hologic. Il est responsable des fusions et acquisitions, des partenariats technologiques et des alliances commerciales, ainsi que de la stratégie d'innovation en matière de produits et de services dans la plus grande unité commerciale d'Hologic. Avant d'occuper son poste actuel, M. LaViola a dirigé la recherche et le développement (R&D) en tant que vice-président de la R&D à partir de 2008, et précédemment en tant que Senior Director dès 2002. En plus de diriger de nombreux processus d'acquisition et de partenariats pour Hologic, il a obtenu divers brevets américains et mondiaux pour des inventions dans le domaine du suivi des patients, du diagnostic et de l'imagerie.

M. LaViola est titulaire d'une licence de l'Université du Connecticut et d'une maîtrise de l'Université de New Haven. Membre du conseil consultatif exécutif de l'école d'ingénieurs de l'université de Fairfield, il siège également au conseil d'administration d'Ariane Medical Systems, Ltd.

Mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice 2019

Autres mandats et fonctions en cours

Vice-président : Hologic Inc.*

Administrateur : Ariane Medical Systems, Ltd.

Ariane Medical Systems, Ltd. Membre du comité consultatif : Fairfield University

