SuperSonic Imagine : Hologic enrichit sa gamme d'échographes aux États-Unis pour répondre à tous les besoins en matière d'imagerie

Hologic enrichit sa gamme d'échographes aux États-Unis pour répondre à tous les besoins en matière d'imagerie

Échographe SuperSonic™ MACH™ 20 conçu pour optimiser les coûts tout en améliorant les résultats

MARLBOROUGH, Mass., le 28 janvier 2021 - Hologic, Inc. (Nasdaq : HOLX) a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme d'échographes aux États-Unis avec le lancement du nouveau SuperSonic™ MACH™ 20. Hologic offre désormais trois niveaux de technologie, afin de permettre à la plupart des professionnels de santé d'avoir accès à des solutions échographiques personnalisées pour répondre à leurs besoins uniques en imagerie. Chaque système est conçu pour accroître l'efficacité et la précision diagnostique, offrant une qualité d'image exceptionnelle et des modes d'imagerie innovants, ainsi qu'une expérience intuitive pour l'utilisateur.

«En tant que leader de l'imagerie mammaire, nous nous efforçons quotidiennement de fournir des solutions de haute qualité en matière de soins de santé qui répondent aux besoins uniques et évolutifs de nos clients», a déclaré Jennifer Meade, Présidente de la division Solutions de santé mammaire et osseuse d'Hologic. «Nous honorons cet engagement en continuant à investir massivement pour développer notre gamme d'échographes », « En moins d'un an, nous avons mis deux nouveaux échographes sur le marché grâce à une innovation accélérée, afin de fournir à nos clients un éventail de solutions spécifiques conçues pour optimiser l'échographie et améliorer l'expérience des patients. »

Le système SuperSonic™ MACH™ 20, dernière nouveauté de la gamme d'échographes d'Hologic, offre une valeur clinique ajoutée pour l'échographie générale et spécialisée, notamment celle du sein, du foie, des muscles et des tendons. Doté d'une excellente qualité d'image en mode B, il fait appel à la même technologie d'imagerie UltraFast qui équipe toute la gamme d'échographes SuperSonic d'Hologic, permettant aux utilisateurs d'effectuer une évaluation dynamique de la rigidité des tissus grâce à l'élastographie ShearWave™ PLUS. Conçu pour réduire la durée de l'examen ainsi que la fatigue et les risques de blessure de l'opérateur, le clavier tactile SonicPad™ offre une expérience utilisateur intuitive et ergonomique aux praticiens en radiologie et en échographie.

Hologic n'a cessé d'élargir sa gamme complète de solutions échographiques depuis l'acquisition de SuperSonic Imagine, pionnier dans le domaine de l'échographie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.hologic.com/hologic-products/breast- skeletal/supersonic-mach-20-general-imaging/.

