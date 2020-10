SuperSonic Imagine : annonce un chiffre d'affaires de 5,2 M au 3ème trimestre 2020

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2020.

Antoine Bara, Directeur général de SuperSonic Imagine, commente : « Après un premier semestre 2020 marqué par la crise sanitaire du Covid-19, la Société continue d’être impactée par la pandémie. Les trois marchés prioritaires de SuperSonic Imagine affichent des revenus en repli par rapport à la même période en 2019. L’activité commerciale marque toutefois une reprise par rapport au précédent trimestre puisque les revenus progressent de plus de 65%. Cette dynamique s’observe sur les trois régions où la Société est présente. »

En milliers d'euros 2020 2019 Variation (%) Produits 4 153 5 122 -19% % du CA total 85% 85% Services 732 916 -20% % du CA total 15% 15% Chiffre d'affaires 1er trimestre 4 885 6 038 -19% Produits 2 572 4 783 -46% % du CA total 82% 83% Services 581 972 -40% % du CA total 18% 17% Chiffre d'affaires 2e trimestre 3 153 5 754 -45% Produits 4 508 5 498 -18% % du CA total 86% 85% Services 704 950 -26% % du CA total 14% 15% Chiffre d'affaires 3e trimestre 5 212 6 448 -19% Produits 11 232 15 403 -27% % du CA total 85% 84% Services 2 018 2 837 -29% % du CA total 15% 16% Chiffre d'affaires 9 mois 13 250 18 240 -27% Autres revenus (*) 1 059 241 339% Revenus totaux 9 mois 14 309 18 481 -23%

Chiffres non audités. Note (*) : ces revenus sont non récurrents par nature et ne rentrent pas dans le cadre de l’activité courante.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020

Au cours du troisième trimestre 2020, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 5 212 K€, à comparer à 6 448 K€ au troisième trimestre 2019, soit une baisse de -19%, l’activité commerciale continuant d’être impactée par la crise sanitaire liée au COVID-19.

Les ventes de Produits ont ainsi baissé de -18% à 4 508 K€ (vs. 5 498 K€ au troisième trimestre 2019). Les ventes de Services, représentant 14% du chiffre d’affaires trimestriel, sont également en recul et s’élèvent à 704 K€ vs 950 K€ au troisième trimestre 2019, soit une baisse de -26%.

Les ventes en Chine, en France et aux Etats-Unis, les trois principaux marchés de SuperSonic Imagine, sont respectivement en repli de -31% à 2 185 K€, de -18% à 719 K€ et de -35% à 699 K€. Ces baisses conjoncturelles sont directement liées à la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19.

Pour rappel, le chiffre d’affaires réalisé au cours du T3 aux Etats-Unis porte sur les ventes de systèmes réalisées à Hologic Inc. comparées aux ventes de systèmes réalisées en 2019 aux clients finaux américains. Également, Hologic Inc. réalise désormais le chiffre d’affaires Services des Etats-Unis.

Chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année 2020

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2020, SuperSonic Imagine affiche des revenus en diminution de -27% à 13 250 K€ (vs. 18 240 K€).

Les ventes de Produits s’établissent à 11 232 K€ vs. 15 403 K€, soit une diminution de -27%, tandis que les ventes de Services sont en recul de -29% et s’élèvent à 2 018 K€.

Au total, les 3 principaux marchés enregistrent un chiffre d’affaires de 8 638 K€ en baisse de -37%, ce repli résulte directement de la crise sanitaire qui a touché la Chine (-42%), puis la France (-25%) et enfin les Etats-Unis (-30%).

Sur l’ensemble des régions, la zone Asie connaît une baisse de ses revenus plus contenue de -28%. Les zones EMEA et Amériques sont elles respectivement en recul de -26% et -31%.

Perspectives 2020

Le Groupe a constaté un recul de son activité sur ses marchés principaux, en France, aux Etats Unis et en Chine.

La situation de trésorerie du groupe SuperSonic Imagine (renforcée grâce au prêt « revolving » conclu entre Hologic Hub Ltd et SuperSonic Imagine d’un montant cumulé maximum de 67 M€) devrait permettre au groupe d’être en mesure de faire face aux incertitudes liées à l’épidémie en cours.

La Direction générale du groupe surveille étroitement l’évolution de l’épidémie dans chacune des zones géographiques concernées et applique toutes les mesures requises pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires (participant ainsi à l’effort mondial visant à limiter la propagation du virus). La plupart des activités, y compris les activités de R&D, sont dorénavant réalisées en télétravail. En parallèle, le groupe a engagé toutes les mesures de prévention sanitaire pour poursuivre les activités logistiques essentielles permettant la distribution et l’expédition de commandes. Afin de faire face à la période de confinement décrétée par les autorités, le groupe a eu recours à des mesures de chômage partiel.

Dans un contexte économique mondial demeurant extrêmement incertain, le groupe met en œuvre toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement. Cependant, l’épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d’activité du groupe, SuperSonic Imagine n’est pas en mesure d’assurer que le groupe ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment au regard des conséquences économiques des mesures étendues de confinement en France et dans tous les autres pays où le groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis qui sont lourdement frappés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19). Dans ces conditions, les sociétés du groupe SuperSonic Imagine pourraient voir leur chiffre d’affaires, leur rentabilité et leur flux de trésorerie affectés, dans une mesure qui reste toujours difficile à apprécier à ce jour.

