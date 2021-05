SuperSonic Imagine : l'action suspendue à la Bourse de Paris

L'action SuperSonic Imagine est suspendue ce mardi à la Bourse de Paris, peut-on lire ce matin dans un communiqué publié par la société de technologie médicale.



Le spécialiste de l'imagerie médicale par ultrasons explique avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de son titre dans l'attente de la parution d'un communiqué de presse détaillant les résultats de l'OPA simplifiée d'Hologic Hub.



L'offre - ouverte du 15 avril au 30 avril - porte sur la totalité des actions non détenues par Hologic Hub, soit environ 19,5% du capital.



Hologic Hub est une filiale de Hologic, une 'medtech' américaine qui s'est spécialisée dans la détection et le traitement précoce des troubles de santé chez les femmes.



