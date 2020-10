SuperSonic Imagine : – Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2020

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), avise les actionnaires sur les modalités de mise à disposition des documents préparatoires relatifs à l’Assemblée Générale Ordinaire de ses actionnaires qui se tiendra à huis clos le vendredi 30 octobre 2020 à 9 heures au siège social de la société (510, rue René Descartes – 13857 Aix-en-Provence).

Pour rappel (voir communiqué de presse en date du 23 septembre 2020), dans le contexte d’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, dont l’application a été prorogée jusqu’au 30 novembre 2020 par décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, le Conseil d’administration de SuperSonic Imagine a décidé, lors de sa réunion en date du 22 septembre 2020, que l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires ne soient présents (que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle). Les modalités de participation et d’organisation de cette Assemblée Générale Ordinaire ont été adaptées en conséquence.

Un avis de réunion valant convocation comportant l’ordre du jour, le texte intégral des projets de résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d’administration ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale Ordinaire a été publié au BALO du 23 septembre 2020 (bulletin n° 115 – annonce 2004099). Cet avis est disponible sur le site internet de SuperSonic Imagine (https://www.supersonicimagine.fr – Investisseurs > Documentation > Assemblées Générales).

Les documents et informations préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires de SuperSonic Imagine selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables (en ce compris l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020).

Ces documents pourront être transmis sur simple demande adressée par email à l’adresse suivante : supersonicimagine@newcap.eu. La communication d’une information ou d’un document sera valablement effectuée par message électronique sous réserve que l’actionnaire indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Les actionnaires sont donc encouragés à communiquer leur adresse électronique lors de toute demande.

L’ensemble des documents préparatoire à l’Assemblée Générale Ordinaire visés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont en ligne sur le site internet de SuperSonic Imagine (https://www.supersonicimagine.fr – Investisseurs > Documentation > Assemblées Générales).

Compte-tenu du contexte, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale Ordinaire sur le site de SuperSonic Imagine et/ou à adresser toutes questions concernant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire à l’adresse suivante : supersonicimagine@newcap.eu

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 800 publications valident les bénéfices de ses technologies. L’un des derniers nés de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec près de 2 800 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France.

La société a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 26,4 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

