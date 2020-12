SuperSonic Imagine : – Transfert des actions SuperSonic Imagine : sur le marché Euronext Growth Paris effectif le 30 décembre 2020

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME) (Paris:SSI), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie) (la « Société »), informe que le transfert de la cotation des titres émis par la Société du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris (le « Transfert ») sera effectif à compter de la séance de Bourse du 30 décembre 2020.

A cet égard, il est précisé que la demande d’admission des actions SuperSonic Imagine sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par l’Euronext Listing Board le 18 décembre 2020.

A compter du 30 décembre 2020, le nouveau code mnémonique de l’action SuperSonic Imagine sera ALSSI. Le code ISIN demeure inchangé : FR0010526814.

Cette opération vise à permettre à la Société de voir ses titres admis aux négociations sur un marché plus en rapport avec sa taille, sa capitalisation boursière et le niveau de son capital flottant. Le Transfert vers Euronext Growth Paris permet en effet à la Société d’alléger les obligations et contraintes qui pèsent sur elle et, par voie de conséquence, de diminuer les coûts liés à sa cotation, tout en conservant aux actions leur caractère négociable sur un marché financier.

La Société continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la Société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement MAR). Les dispositions de ce dernier resteront également pleinement applicables à la Société notamment en matière de déclaration des transferts sur titres des dirigeants.

Le document d’information relatif au transfert de la cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris sera disponible sur le site internet de la Société https://www.supersonicimagine.fr, dans la rubrique Investisseurs, ainsi que sur le site d’Euronext dès aujourd’hui.

Dans le cadre du Transfert sur Euronext Growth Paris, la Société est accompagnée par Gilbert Dupont en tant que Listing Sponsor.

Calendrier définitif du transfert de marché de cotation

Le calendrier définitif du transfert est le suivant :

Dates Opérations 18 décembre 2020 Notification par Euronext de la décision d’admission des titres sur Euronext Growth Paris 28 décembre 2020 - Diffusion d’un avis Euronext annonçant la radiation des actions SuperSonic Imagine sur Euronext Paris - Diffusion d’un avis Euronext annonçant l’admission des actions SuperSonic Imagine sur Euronext Growth Paris - Diffusion d’un communiqué de presse par la Société et mise en ligne du document d’information sur le site internet de la Société et d’Euronext 30 décembre 2020

avant l’ouverture Radiation des titres de la Société du marché réglementé Euronext Paris et admission des titres de la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 800 publications valident les bénéfices de ses technologies. L’un des derniers nés de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec près de 2 800 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France.

La société a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 26,4 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201228005032/fr/