Supply@ME Capital plc est une société indépendante de fintech basée au Royaume-Uni qui fournit un service de monétisation des stocks. La société propose une plateforme à l'usage des entreprises de fabrication et de commerce pour accéder à des solutions d'échange de stocks permettant à leurs entreprises de générer des flux de trésorerie, via une approche sans crédit et sans s'endetter. Pour ce faire, les stocks éligibles existants sont ajoutés à la plateforme, puis monétisés par le biais d'achats effectués par des tiers financeurs de stocks. Le stock à monétiser peut comprendre des marchandises entreposées en attente d'être vendues à des clients finaux ou des marchandises qui font partie d'une transaction d'importation/exportation typique. La plateforme de l'entreprise est construite dans un environnement MS Azure avec des progiciels intégrés de surveillance et de sécurité du nuage pour garantir que toutes les données contrôlées et traitées le sont en toute sécurité. Sa plateforme est construite dans un format modulaire qui permet un marquage blanc, où une institution peut déployer tout ou partie des modules en fonction de ses besoins.