Valorisation des stocks de marchandises entreposées de Supply@Me dans le pipeline

(Alliance News) - Supply@Me Capital PLC a déclaré vendredi qu'il y avait une croissance dans le pipeline de ses entreprises clientes concernant les stocks de marchandises entreposées susceptibles d'être monétisés.

Supply@Me est un fournisseur de plateforme technologique financière basé à Londres, utilisé par les entreprises de fabrication et de commerce pour monétiser leurs stocks. Cela permet à leurs entreprises de générer des flux de trésorerie, selon Supply@Me.

Les actions de Supply@Me se négociaient à 0,06 pence chacune à Londres vendredi matin. L'action a baissé de 60 % au cours de l'année dernière et de 95 % depuis le milieu de l'année 2020.

Supply@Me a déclaré que ses stocks de marchandises entreposées étaient évalués à 343,5 millions de livres sterling au 31 décembre, contre 329,8 millions de livres sterling le 23 septembre.

Supply@Me a déclaré qu'elle reste concentrée sur le maintien de la croissance et de la conversion du pipeline, parallèlement à l'attraction de nouveaux financeurs de stocks.

Des progrès ont été réalisés pour décrocher des voies de financement traditionnelles sur ses marchés européens et britanniques.

La société s'attend à ce que la nouvelle législation italienne offre aux banques italiennes davantage de possibilités d'adopter la plate-forme de Supply@Me pour l'utiliser dans le cadre d'accords de marque blanche et de renforcer la sécurité dont disposent les bailleurs de fonds de l'inventaire dans les transactions traditionnelles de GI.

Supply@Me a déclaré que l'origination au Royaume-Uni a continué à croître, avec plusieurs opportunités de monétisation de gros billets.

"Comme la société continue à construire son track-record, cela va débloquer d'autres opportunités pour les entreprises clientes", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le directeur général, Alessandro Zamboni, a ajouté : "Les prochaines étapes clés à l'horizon de Supply@Me sont les IM traditionnels financés par des fonds en Italie et au Royaume-Uni. Ces transactions serviront un double objectif : construire notre palmarès pour les financeurs d'inventaires ; et soutenir les entreprises dans les secteurs où nous voyons des opportunités de croissance et le potentiel de passer à des inventaires plus importants."

