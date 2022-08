La compagnie britannique South East Water impose des restrictions alors que le temps sec se poursuit

La société a déclaré que le temps chaud continu et les très faibles précipitations, combinés à une demande exceptionnelle en eau, mettaient la pression sur son réseau d'approvisionnement.

"Nous n'avons pas eu d'autre choix que de restreindre l'utilisation des tuyaux d'arrosage et des arroseurs à partir de 00h01 le vendredi 12 août dans notre zone d'approvisionnement du Kent et du Sussex jusqu'à nouvel ordre", a déclaré South East Water dans une déclaration sur son site Web.

L'interdiction inclut l'utilisation d'un tuyau d'arrosage pour remplir les pataugeoires et laver les voitures, et les clients pourraient se voir infliger une amende allant jusqu'à 1 000 livres (1 219,90 $) pour avoir enfreint les règles. Cette décision fait suite à une mesure similaire prise la semaine dernière par une autre société, Southern Water.

Le Met Office britannique a déclaré lundi que le mois de juillet 2022 a été le plus sec pour l'Angleterre depuis 1935, et le plus sec jamais enregistré pour certaines parties du pays. Juillet a également apporté des températures record qui ont dépassé 40C (104 F) pour la première fois.

La semaine dernière, l'Agence de l'environnement du gouvernement a déclaré qu'elle mettait en œuvre les premières étapes des plans de sécheresse pour protéger les réserves nationales.

South East Water fournit de l'eau potable à 2,2 millions de clients et livre 520 millions de litres d'eau par jour à travers son réseau.

(1 $ = 0,8197 livre)