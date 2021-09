Avec les résultats de GameStop, les traders d'options parient sur des mouvements modérés. 08/09/2021 | 13:00 Envoyer par e-mail :

Les traders d'options s'attendent à des mouvements relativement modérés des actions de GameStop Inc. autour de son rapport sur les résultats, alors que la société qui a contribué à déclencher le phénomène des actions mèmes se prépare à publier ses résultats trimestriels mercredi. Les traders prévoient une variation de 14 % des actions GameStop d'ici vendredi, selon le prix des options expirant à la fin de la semaine. En comparaison, les actions du détaillant de jeux vidéo ont évolué d'environ 30 % le lendemain de chacun de ses deux derniers rapports de résultats. Les attentes pour de plus petites fluctuations des actions viennent alors que les mouvements quotidiens des actions de GameStop sont également devenus plus serrés. Les actions de la société ont enregistré des mouvements quotidiens moyens d'environ 3,6 % dans un sens ou dans l'autre au cours du dernier mois, par rapport à des mouvements quotidiens moyens de 12 % pour le premier semestre de l'année. L'une des raisons de ces mouvements modérés pourrait être que les actions de la société - qui s'élèvent à environ 200 $ contre environ 16 $ début janvier - pourraient devenir moins attrayantes pour les investisseurs qui cherchent à entrer dans des actions moins chères dans l'espoir d'attraper un grand rallye, a déclaré Henry Schwartz, responsable de l'intelligence des produits chez Cboe. Un lot récent d'actions mèmes qui ont repris le mois dernier comprenait des noms comme Support.com, qui est passé d'environ 8 dollars à la mi-août à 59,69 dollars à la fin août, et Vinco Ventures, qui est passé d'environ 2,50 dollars à la fin août à 7,89 dollars au début du mois. "GameStop a été éclipsé par beaucoup d'autres noms", a déclaré Schwartz. GameStop est en hausse d'environ 950% sur l'année et en baisse de 8% jusqu'à présent ce trimestre. Le volume quotidien moyen d'échanges d'options du titre sur un mois est d'environ 111 000 contrats, en baisse par rapport à environ 820 000 contrats début février, selon les données de Trade Alert. De même, le volume quotidien moyen du titre sur un mois est de 3,3 millions d'actions, en baisse par rapport à environ 77 millions d'actions début février. La société basée à Grapevine, au Texas, devrait afficher mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, car son activité de vente au détail se redresse lentement. La société cherchant à développer le commerce électronique, les investisseurs seront également attentifs aux commentaires concernant ses projets futurs. Les partisans inconditionnels de l'action sur des forums tels que WallStreetBets de Reddit se sont engagés à conserver ses actions jusqu'à ce qu'elles aillent "sur la lune". En effet, un coup d'?il à la volatilité implicite - une mesure basée sur les options de combien les traders s'attendent à ce qu'une action évolue - suggère que certains parient sur les actions pour mettre fin à une série de quatre trimestres de baisses après les résultats. Selon les données de Refinitiv, la volatilité implicite des options d'achat expirant le vendredi qui entreraient en jeu si le titre augmentait de 15 % s'élevait à 230 % mardi après-midi, contre 210 % pour les options de vente qui entreraient en jeu si le titre baissait de 15 %. Les options d'achat donnent le droit d'acheter des actions à un prix fixe dans le futur et sont généralement achetées par des investisseurs haussiers, tandis que les options de vente donnent le droit de vendre des actions à un prix fixe dans le futur. "Le marché est prêt à payer plus cher pour les options d'achat dans le cycle à court terme", a déclaré Brian Overby, analyste principal des options chez Ally Invest. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed à New York ; édition par Ira Iosebashvili et Matthew Lewis)

