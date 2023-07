Supreme Holdings & Hospitality (India) Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le développement de projets commerciaux et résidentiels. Les projets de la société comprennent Belmac Residences à Pune, NAINA à Panvel et BELMAC RIVERSIDE. Le projet Belmac Residences comprend environ six bâtiments de 15 étages chacun, composés de beaux appartements de deux chambres à coucher avec cuisine (BHK)/trois BHK/quatre BHK, avec un jardin central, un clubhouse, un court de squash, un terrain de football à cinq côtés, une ferme hydroponique, un spa, un centre d'affaires, un gymnase, une salle de banquet, une aire de jeux pour enfants, un bureau de concierge, une salle de jeux, une garderie et d'autres installations. Elle se concentre également sur divers développements à Panvel, Mumbai. BELMAC RIVERSIDE est son projet résidentiel, qui se compose d'environ un BHK et deux BHK dans des bâtiments de trois à sept étages. La filiale de la société est Helmet Traderz Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières