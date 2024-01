Supreme Infrastructure India Limited est une société basée en Inde, qui est principalement engagée dans l'ingénierie et la construction de routes, autoroutes, bâtiments, ponts et autres. La société possède et exploite également une usine de béton prêt à l'emploi (BPE), une usine d'asphalte et une usine de concassage. Ses segments comprennent l'ingénierie et la construction, et l'infrastructure routière. Les projets de la société comprennent le contournement de Ludhiana, le pont à haubans sur le ruisseau Bankot, le pont aérien à Rajnoli et Mankoli, la conception et la construction d'un pont à six voies sur le ruisseau Ulhas sur la route Motagaon-Mankoli proposée sur une base forfaitaire dans l'État de Maharashtra dans le cadre de l'Extended MUIP ; Kasheli Bridge, Thane ; construction d'un pont à six voies sur le ruisseau Ulhas près du fort de Durgadi sur la route Bhivandi - Kalyan- Adilabad (NH222) ; projet de route NH-4 à Chitradurga, et autres. Ses filiales comprennent Supreme Infrastructure Overseas LLC, Supreme Mega Structures Private Limited et Supreme Panvel Indapur Tollways Private Limited.

Secteur Construction et ingénierie