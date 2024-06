Supreme plc est un fabricant, un distributeur et un propriétaire de marques de produits de consommation à rotation rapide. L'entreprise fournit des produits dans cinq catégories : piles, éclairage, vapotage, nutrition sportive et bien-être, et distribution de marques. Elle fournit une variété de piles en gros et domestiques, y compris des piles sèches, des piles spécialisées et des piles rechargeables. Elle propose également des présentoirs de points de vente pour toutes ses marques de piles. Ses marques de piles domestiques comprennent Energizer, Duracell, JCB, Panasonic et d'autres. Elle fournit une gamme de formats pour ses marques de produits de vapotage, notamment 88Vape, Liberty Flights, KiK et T-Juice. Sa catégorie "éclairage" distribue une gamme de produits sur les marchés de la vente au détail et du commerce, notamment des ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), des luminaires intérieurs et extérieurs et des éclairages intelligents. Sa catégorie nutrition sportive et bien-être propose une gamme de poudres protéinées, d'en-cas et de boissons sous les marques Sci-Mx, Battle Bites, Sealions et Protein Dynamix.

Secteur Equipements et composants électriques