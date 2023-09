Supreme PLC est un fabricant, un fournisseur et un propriétaire de marque de produits consommables à évolution rapide. La société fournit des produits dans cinq catégories de produits : les piles, l'éclairage, le vapotage, la nutrition sportive et le bien-être et les biens de consommation ménagers de marque. Elle fournit des batteries en marque blanche à un supermarché du Royaume-Uni (RU). Sa catégorie éclairage distribue une gamme de produits aux marchés du détail et du commerce, notamment des ampoules à diode électroluminescente (LED), des luminaires intérieurs et extérieurs et des éclairages intelligents. Elle propose des produits de vapotage qui utilisent un appareil alimenté par une batterie pour chauffer une solution e-liquide afin de créer une vapeur contenant du propylène glycol, de la glycérine végétale et des arômes, avec ou sans nicotine, qui sont conçus pour être inhalés. 88Vape est la principale marque de vapotage de la société. Sa catégorie nutrition sportive et bien-être comprend des marques propres, en plus de la fabrication en sous-traitance d'une gamme de poudres protéinées, de snacks et de boissons. Elle fournit une gamme de biens de consommation ménagers de marque.

Secteur Equipements et composants électriques