Supremex Inc. est une entreprise canadienne qui fabrique et distribue des solutions d'enveloppes et d'emballage destinées aux sociétés nationales et multinationales, aux revendeurs, aux entités gouvernementales, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux fournisseurs de solutions. La société exerce ses activités dans deux secteurs : la fabrication et la vente d'enveloppes, et la fabrication et la vente de solutions d'emballage à base de papier et de produits spécialisés. Elle dessert diverses industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits de soins personnels sur les marchés canadien et américain. Ses produits d'emballage et ses produits spécialisés comprennent des boîtes en carton ondulé, des emballages en carton plat et des solutions d'emballage pour le commerce électronique. Ses autres produits d'emballage et de spécialité comprennent le produit Conformer, les sacs en polyéthylène pour les applications de messagerie, les enveloppes à bulles et Enviro-logiX. Elle exploite environ 11 installations de fabrication dans quatre provinces du Canada et six installations de fabrication dans quatre États des États-Unis.

Secteur Papeterie