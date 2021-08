Supremex : annonce des résultats solides pour le T2 2021

1 Se reporter à la définition du BAIIA, du BAIIA ajusté et du bénéfice net ajusté dans la section décrivant les mesures non conformes aux IFRS et au rapprochement du bénéfice net au BAIIA ajusté et du bénéfice net au bénéfice net ajusté dans le sommaire de l'information financière et mesures non conformes aux IFRS.

"Il s'agit de notre sixième trimestre consécutif d'amélioration d'une année sur l'autre, de la rentabilité du BAIIA ajusté. Je crois que cette solide performance financière, combinée à notre croissance soutenue sur le marché américain de l'enveloppe et de nos activités d'emballage, démontrent la résilience de notre entreprise et le potentiel futur de notre stratégie de diversification," a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction.

Montréal (Québec), le 12 août 2021 - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021. La Société tiendra un appel conférence pour discuter de ses résultats, aujourd'hui à 11 h 00 (heure de l'Est).

Le BAIIA et le BAIIA ajusté se sont établis à 8,6 millions $, ce qui représente des hausses respectives de 24,1 % et de 24,2 %, comparativement au BAIIA et au BAIIA ajusté du deuxième trimestre de 2020, qui se sont établis à 6,9 millions $. Cette augmentation est attribuable à l'augmentation des volumes de ventes dans les deux secteurs d'activité, à des gains d'efficacité opérationnelle découlant du plan d'optimisation

AFFECTATION DES CAPITAUX

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR »)

Au cours du deuxième trimestre de 2021, la Société a acheté 488 100 actions ordinaires, aux fins d'annulation en vertu de l'OPR, pour une contrepartie totale de 1 106 683 $. Durant la période de six mois de 2021, la Société a racheté 710 000 actions ordinaires pour une contrepartie totale de 1 580 570 $. Après la fin de la période, 128 100 actions supplémentaires ont été achetées pour annulation pour une contrepartie totale de 301 820 $.

La Société prévoit renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités, qui arrivera à échéance le 16 août 2021.

CORPORATIF

Nomination d'un chef de la direction financière

Mary Chronopoulos a été nommée au poste de chef de la direction financière et de secrétaire corporatif de Supremex; sa nomination a pris effet le 31 mai 2021. Mme Chronopoulos est une dirigeante financière hautement accomplie qui compte plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la finance auprès de grandes sociétés des secteurs privé et public. Avant de se joindre à Supremex, elle était chef de la direction financière d'Énergir, une société diversifiée du secteur énergétique ayant des revenus de plus de 2,5 milliards de dollars. Mme Chronopoulos a aussi occupé divers postes de direction en finances auprès de plusieurs grandes entreprises de détail et d'importantes sociétés de biens emballés pour la vente au détail, y compris le Groupe BMR, le Groupe Aldo et Saputo. Mme Chronopoulos détient le titre de CPA, CMA et elle possède une maitrise en administration des affaires de l'École de gestion John-Molson.

Sommaire de la situation financière et des sources de financement

la suite des améliorations récentes de la situation épidémiologique, les gouvernements fédéraux, provinciaux, d'États et locaux à travers l'Amérique du Nord ont commencé progressivement à lever les mesures de santé publique. Bien que ces récents évènements soient très encourageants, l'incertitude demeure quant à la durée et à l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Société et sur le contexte économique mondial.

Au deuxième trimestre de 2021, la Société a connu une reprise de la demande de la part de certains réseaux de revendeurs, qui avaient été plus touchés par la pandémie de COVID-19 et par les mesures de confinement en vigueur au cours des trimestres précédents. Toutefois, à l'heure actuelle, la Société n'est toujours pas en mesure d'estimer la durée et l'ampleur de la pandémie et des répercussions économiques qui s'ensuivront. Afin de continuer à atténuer tout effet persistant de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats financiers de la Société, la direction poursuit sa gestion rigoureuse des dépenses d'exploitation et du fonds de roulement. En plus de ces mesures visant à préserver ses liquidités et à réduire ses coûts, la Société a comptabilisé des subventions totalisant la somme de 1,6 million $ provenant des programmes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et de Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (« SUCL ») au premier semestre 2021.