Supremex annonce le départ de la chef de la direction financière

MONTRÉAL, 24 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (“Supremex” ou la “Société”) (TSX: SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, a annoncé aujourd'hui le départ de sa chef de la direction financière et secrétaire corporative, Mary Chronopoulos.



« Nous voulons remercier Mary pour les services qu'elle a rendus à Supremex et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans tous ses projets futurs, » a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

La Société a établi un plan de transition et, pour assurer une transition harmonieuse, le contrôleur corporatif de la Société, Steven Perreault, agira en tant que chef de la direction financière intérimaire jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé. Steven s’est joint à Supremex en 2020 et a occupé des fonctions de haut niveau en finance au sein d’entreprises cotées en bourse depuis plus de 15 ans.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte onze installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et six installations manufacturières dans quatre États aux États-Unis, et emploie plus de 1 000 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.