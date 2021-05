COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SUPREMEX ANNONCE LA NOMINATION D'UN CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

Montréal (Québec), le 28 mai 2021 - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de produits d'emballage et de produits spécialisés en plein essor, annonce aujourd'hui la nomination de Mary Chronopoulos à titre de chef de la direction financière et secrétaire corporatif à compter du 31 mai 2021.

Mme Chronopoulos est une dirigeante financière hautement accomplie qui compte plus de 16 ans d'expérience dans le domaine de la finance auprès de grandes sociétés privées et cotées en bourse. Elle était auparavant chef de la direction financière d'Énergir, une société diversifiée du secteur énergétique ayant des revenus de plus de 2,5 milliards de dollars, ainsi que chef de la direction financière de Groupe BMR, une grande entreprise du domaine de la rénovation et de la quincaillerie. Elle a également occupé les postes de vice-présidente, finances, au sein du Groupe Aldo et de la division boulangerie de Saputo. Mme Chronopoulos détient le titre de CPA, CMA et a obtenu son MBA de la John Molson School of Business.

"Je suis très heureux d'accueillir Mary Chronopoulos au poste de chef de la direction financière. Ses solides qualifications en matière de finance d'entreprise, de stratégie commerciale et de gestion des opérations seront mises à contribution alors que nous poursuivons la croissance de notre plateforme d'emballage, travaillons à améliorer nos processus d'affaires et à générer du levier opérationnel, » a dit Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. "Je tiens également à remercier Steven Perreault et Lyne Bégin, qui nous ont soutenus durant cette phase de transition."

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le rendement futur de Supremex ainsi que des énoncés ou des informations semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué de presse. Ces hypothèses, attentes et estimations sont abordées tout au long du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et mis

jour dans le rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2021. Supremex met en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques actuelles, y compris toute l'incertitude actuelle résultant de la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses répercussions plus larges sur l'économie mondiale, rendent ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendement futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la crise sanitaire mondiale, les cycles économiques, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence,