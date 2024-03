Suqian Unitech Corp Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la production d'additifs chimiques dans le domaine de la chimie fine. L'activité principale de la société est la recherche, le développement, la production et la vente d'additifs et d'intermédiaires anti-vieillissement pour les polymères. Les principaux produits de la société comprennent des stabilisateurs de lumière à base d'amines encombrées, des additifs complexes, des intermédiaires, des inhibiteurs de polymérisation, des absorbeurs d'ultraviolets (UV), etc. La société exploite la marque Unitechem. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Chimie de spécialité