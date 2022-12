La valeur nette d'inventaire de Sure Ventures chute dans une période difficile pour la technologie

(Alliance News) - Sure Ventures PLC a déclaré vendredi que la valeur nette d'inventaire par action a baissé, mais qu'elle reste forte dans le contexte plus large du marché du secteur technologique.

Le fonds de capital-risque basé à Londres, qui investit dans des sociétés de logiciels en phase de démarrage, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action au troisième trimestre au 30 septembre a chuté à 124,09 pence, contre 125,75 pence le 30 juin. Elle a déclaré que cette baisse représentait les coûts et les changements de la valeur de ses participations cotées en bourse dans Engage XR et Immotion PLC.

Les actions de Sure Ventures ont clôturé en hausse de 0,5 % à 105,00 pence à Londres vendredi.

Elle a déclaré que la toile de fond du marché, en particulier dans le secteur de la technologie, signifiait que l'année 2022 avait été difficile pour Sure Ventures. Compte tenu de cela, elle a affirmé que sa valeur nette d'inventaire restait solide malgré une baisse, soulignant que plusieurs de ses investissements commençaient à susciter l'intérêt d'acteurs plus importants, "plus acquisitifs dans leurs verticaux pertinents".

Sure Ventures a déclaré que son pipeline de transactions reste robuste malgré les conditions du marché.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.