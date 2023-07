Sure Ventures PLC - fonds de capital-risque basé à Londres qui investit dans des sociétés de logiciels en phase de démarrage dans les domaines à croissance rapide de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de l'internet des objets et de l'intelligence artificielle - La valeur nette d'inventaire au 31 mars chute de 7,1 % par an à 119,81 pence contre 128,91 pence, citant la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire passe de 40 % l'année précédente à -7,1 %, mais il est globalement conforme aux attentes, selon la société. Aucun dividende n'est déclaré, sans changement. En ce qui concerne l'avenir, le président Perry Wilson déclare que la construction du portefeuille du Fonds 1 est maintenant terminée et "au stade de la réalisation, plusieurs entreprises suscitant l'intérêt de prétendants potentiels". En outre, le président Wilson déclare que la société est convaincue qu'elle est bien placée pour bénéficier de l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle.

Cours actuel de l'action : 100,00 pence, en hausse de 2,6 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,0

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

