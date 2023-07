Sure Ventures PLC - fonds de capital-risque basé à Londres qui investit dans des sociétés de logiciels en phase de démarrage dans les domaines en pleine croissance de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de l'internet des objets et de l'intelligence artificielle - s'engage à hauteur de 7 millions d'euros dans le fonds Sure Valley Ventures, ce qui représente une participation de 26 %. Sure Valley a plusieurs investissements dans les secteurs de l'IA, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de l'internet des objets, indique la société.

La valeur nette d'inventaire par action de Sure Ventures au 31 mars était de 119,99 pence, en baisse par rapport à 120,33 pence au 31 décembre. "Malgré les conditions de marché difficiles, les sociétés de notre portefeuille ont obtenu de bons résultats dans l'ensemble et la valeur nette d'inventaire trimestrielle est restée matériellement inchangée", déclare Sure Ventures.

Cours actuel de l'action : 95,25 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 11

